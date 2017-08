Energiesector nog ongeschonden op Wall Street

Gepubliceerd op | Views: 351 | Onderwerpen: energie

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met kleine winsten aan de handel begonnen. Beleggers hebben hun blik onder meer gericht op de energiesector, omdat tropische storm Harvey veel schade heeft aangericht bij locaties voor de winning en raffinage van olie in Texas. Van een uitverkoop was echter geen sprake.

De Dow-Jonesindex stond in de openingsminuten 0,2 procent hoger op 21.847 punten. De brede S&P 500 steeg ook 0,2 procent tot 2448 punten en technologiegraadmeter Nasdaq dikte eveneens 0,2 procent aan op 6278 punten.

Volgens ruwe schattingen heeft de orkaan circa 15 procent van de totale Amerikaanse oliewinning tijdelijk platgelegd. Er wordt uitgegaan van verdere verstoringen vanwege het barre weer dat de regio nog staat te wachten. De kustregio van Texas is goed voor circa 30 procent van de raffinagecapaciteit van de Verenigde Staten. Oliebedrijven als Chevron en Exxon Mobil stegen tot 0,2 procent.

Verder keken beleggers naar een grote fusie in de farmaceutische industrie. Gilead maakte bekend zijn branchegenoot Kite Pharma over te nemen. Daarmee is een bedrag gemoeid van bijna 12 miljard dollar. Gilead steeg 1,3 procent. Kite Pharma werd bijna 30 procent meer waard.