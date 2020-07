Chipmaker AMD voert prognose op na sterk kwartaal

Gepubliceerd op | Views: 362

SUNNYVALE (AFN/RTR) - Chipfabrikant Advanced Micro Devices (AMD) heeft sterke kwartaalcijfers in de boeken gezet en zijn verkoopprognoses opgeschroefd. De onderneming profiteert van de gestegen vraag naar chips van datacenteroperators en pc-makers die op hun beurt extra werk hebben door het vele thuiswerken vanwege de corona-uitbraak.

De omzet ging afgelopen periode ruim een kwart omhoog naar 1,9 miljard dollar. De winst bedroeg 157 miljoen dollar, tegen 35 miljoen dollar in hetzelfde kwartaal vorig jaar. AMD verwacht nu dat de omzet in heel 2020 met ongeveer 32 procent zal groeien, waar eerder een plus van 25 procent werd voorzien.

Beleggers lijken enthousiast te reageren. In de zogeheten nabeurshandel in New York schoot het aandeel AMD dinsdag flink omhoog.