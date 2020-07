Starbucks loopt meer dan 3 miljard aan omzet mis door corona

Gepubliceerd op | Views: 212

SEATTLE (AFN/RTR) - Starbucks is in het afgelopen kwartaal door de coronacrisis ongeveer 3,1 miljard dollar aan omzet misgelopen. Dat schat de koffieketen op basis van een vergelijking van de financiële verwachtingen vóór de virusuitbraak en het geld dat daadwerkelijk is binnengekomen uit verkochte koffies, andere drankjes en snacks.

Zoals verwacht is Starbucks in de voorbije periode in de rode cijfers gedoken. Omdat tal van winkels tijdelijk moesten sluiten, korter open waren of simpelweg minder bezoekers over de vloer kregen, lag de kwartaalomzet zo'n 38 procent lager op 4,2 miljard dollar. Onder de streep kwam het bedrijf ruim 678 miljoen dollar tekort, waar een jaar eerder nog een winst van bijna 1,4 miljard dollar in de boeken ging.

De cijfers zijn iets minder negatief dan analisten in doorsnee hadden voorzien. Starbucks lijkt de schade door bijvoorbeeld bezorg- en drive-thru-opties nog enigszins binnen de perken te hebben gehouden.

Volgens topman Kevin Johnson is er inmiddels ook weer herstel zichtbaar. De overgrote meerderheid van de Starbucks-filialen in de wereld is weer heropend. Dat neemt niet weg dat de verkopen nog langere tijd onder druk zullen staan als gevolg van de de coronapandemie, denkt het bedrijf. Ook voor het lopende kwartaal wordt rekening gehouden met een lagere vergelijkbare omzet.