Verliezen op Wall Street na drukke kwartaalcijferdag

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met verliezen gesloten. Democraten en Republikeinen kunnen het niet eens worden over aanvullende stimuleringsmaatregelen om economische klap van de coronapandemie op te vangen, wat drukte op het sentiment. Verder kregen beleggers trits aan kwartaalcijfers te verwerken, waaronder die van McDonald's, 3M en Pfizer.

De Dow-Jonesindex sloot 0,8 procent lager op 26.379,28 punten. De breed samengestelde S&P 500 daalde 0,7 procent tot 3218,44 punten en de Nasdaq verloor 1,3 procent tot 10.402,09 punten.

Republikeinen hebben plannen voor extra stimulering van 1 biljoen dollar opgesteld, maar slagen er vooralsnog niet in deze door het Congres te loodsen. Democraten, die zelf steunmaatregelen van 3,5 biljoen dollar voorstaan, zijn onder andere tegen een verlaging van de extra werkloosheidsuitkering die wegens de coronacrisis is ingesteld.

Fed verlengt stimuleringsprogramma's

De Federal Reserve, de Amerikaanse koepel van centrale banken, maakte ondertussen bekend dat het merendeel van zijn stimuleringsprogramma's tegen de coronacrisis met drie maanden wordt verlengd tot eind dit jaar.

McDonald's zag de omzet van zijn fastfoodrestaurants die langer dan een jaar open zijn met bijna een kwart dalen door coronamaatregelen. Op Wall Street werd geschrokken gereageerd, met een daling van het aandeel van 2,5 procent als gevolg. Het Nederlandse chipbedrijf NXP, met een beursnotering in New York, had in het voorbije kwartaal zwaar te lijden onder de malaise in de autosector en zakte 4,2 procent.

Industrieel concern 3M verloor 4,9 procent. Het bedrijf draaide het afgelopen kwartaal een lagere omzet, ondanks de toegenomen vraag naar producten voor persoonlijke veiligheid zoals mondkapjes. Farmaceut Pfizer schroefde ondanks een gedaalde vraag naar zijn geneesmiddelen zijn prognoses op en won bijna 4 procent.

De euro was 1,1716 dollar waard, tegenover 1,1724 dollar bij het slot van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,6 procent minder op 40,93 dollar. Brentolie werd 0,6 procent goedkoper op 43,19 dollar per vat.