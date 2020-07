Gemengd beeld op beurzen New York

Gepubliceerd op | Views: 0

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York lieten dinsdag tussentijds een gemengd beeld zien na een stroom kwartaalcijfers van grote bedrijven. Onder andere McDonald's en industrieel concern 3M openden de boeken. Daarnaast wordt gekeken naar de Amerikaanse politiek, waar Democraten en Republikeinen steggelen over een nieuw grootscheeps stimuleringspakket dat de klap van de coronacrisis moet opvangen.

De Dow-Jonesindex noteerde omstreeks 19.45 uur 0,2 procent lager op 26.524 punten. De breed samengestelde S&P 500 won juist 0,1 procent tot 3242 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq daalde 0,2 procent tot 10.519 punten.

Republikeinen in de Senaat presenteerden een met het Witte Huis kortgesloten nieuw steunpakket van 1000 miljard dollar. Democraten maar ook enkele Republikeinen hebben echter veel aan te merken op de voorstellen, onder andere over een verlaging van de extra werkloosheidsuitkering die wegens de coronacrisis is ingesteld.

Nieuw rentebesluit

Ondertussen maken de financiële markten zich ook op voor een nieuw rentebesluit op woensdag, waarbij de Federal Reserve de belangrijkste tarieven naar verwachting ongemoeid laat. De Amerikaanse koepel van centrale banken maakte dinsdag al bekend de looptijd van het merendeel van zijn stimuleringsprogramma's tegen de coronacrisis met drie maanden te verlengen tot eind dit jaar.

McDonald's zag de omzet van zijn fastfoodrestaurants die langer dan een jaar open zijn met bijna een kwart dalen door coronamaatregelen. Op Wall Street werd geschrokken gereageerd, met een daling van het aandeel van 2,4 procent als gevolg. Het Nederlandse chipbedrijf NXP, met een beursnotering in New York, had in het voorbije kwartaal zwaar te lijden onder de malaise in de autosector en zakte 3,5 procent.

Lagere omzet 3M, Sherwin-Williams positiever

Industrieel concern 3M verloor 4,5 procent. Het bedrijf draaide het afgelopen kwartaal een lagere omzet, ondanks de toegenomen vraag naar producten voor persoonlijke veiligheid zoals mondkapjes. Farmaceut Pfizer schroefde ondanks een gedaalde vraag naar zijn geneesmiddelen zijn prognoses op en won 4,4 procent. Ook verffabrikant Sherwin-Williams kijkt positiever vooruit en won 1,7 procent.

De euro was 1,1733 dollar waard, tegenover 1,1724 dollar bij het slot van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,4 procent minder op 41,01 dollar. Brentolie werd 0,5 procent goedkoper op 43,19 dollar per vat.