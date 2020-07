FNG stelt publicatie definitief jaarverslag verder uit

Gepubliceerd op | Views: 195

MECHELEN (AFN) - Winkelbedrijf FNG heeft de publicatie van zijn definitieve jaarverslag over 2019 verder uitgesteld. Het Belgische moederbedrijf van ketens als Miss Etam en Brantano zal de geauditeerde cijfers in ieder geval deze maand niet meer publiceren. Het streven is om het gecontroleerde jaarverslag in augustus te publiceren.

FNG vroeg eerder dit jaar onder andere om uitstel van het jaarverslag wegens de financiële problemen die de coronacrisis heeft veroorzaakt. Daarnaast wil de Belgische marktautoriteit FSMA opheldering over enkele onduidelijke transacties in 2018, en die antwoorden kon FNG niet meteen geven.

Het winkelbedrijf verkeert op dit moment in grote onzekerheid over de financiering. Zo vroeg het om uitstel van betalingen bij obligatiehouders, die onlangs akkoord gingen met een adempauze. Door die onzekere situatie is de publicatie van het jaarverslag verder vertraagd. In juni publiceerde FNG al wel een voorlopig, niet-geauditeerd, jaarverslag.