AMG rekent op lager bedrijfsresultaat in 2020

AMSTERDAM (AFN) - Metalenspecialist Advanced Metallurgical Group (AMG) verwacht dat het bedrijfsresultaat (ebitda) in heel 2020 lager zal uitvallen dan in 2019 toen het resultaat uitkwam op meer dan 121 miljoen dollar. Dat maakte AMG bekend bij de cijfers over het tweede kwartaal.

In het tweede kwartaal kwam het bedrijfsresultaat uit op 7,8 miljoen dollar tegen 23,8 miljoen dollar een jaar eerder. De omzet zakte met 32 procent op jaarbasis naar 207,6 miljoen dollar. Volgens het bedrijf stonden door de coronacrisis de verkoopvolumes en prijzen flink onder druk. Er werd een nettoverlies geleden van 12,5 miljoen dollar. Dat was een min van 31 miljoen dollar een jaar eerder.

AMG is bezig met een programma om de operationele kosten met 15 miljoen dollar per jaar te verlagen. Het bedrijf denkt dat dit aan het einde van 2021 volledig zal zijn bereikt. Verder stelt AMG dat de liquiditeitspositie sterk is, met 390 miljoen dollar. Verder was de vrije kasstroom volgens het bedrijf robuust met een bedrag van 11,6 miljoen dollar.

0,10 euro dividend per aandeel

Het bedrijf wil een interim dividend uitkeren van 0,10 euro per aandeel. Vorig jaar was dat nog 0,20 euro per aandeel.

Volgens AMG was de impact van corona op het bedrijfsresultaat in het afgelopen kwartaal ongeveer 18 miljoen dollar. Topman Heinz Schimmelbusch zei dat de coronacrisis de resultaten "significant" hebben geraakt met "dramatisch" lagere volumes, met name in de luchtvaartsector. Ook vanuit auto-industrie en staalsector stond de vraag onder druk.

AMG zet zijn strategische plannen door, waaronder de bouw van een nieuwe fabriek in Zanesville in de Amerikaanse staat Ohio.