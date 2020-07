Fed verlengt stimuleringsprogramma's tegen crisis

Steden worden opnieuw op slot gezet door meer corona infecties (omdat ze nu lagere eisen hebben om te testen, meer testen = meer infecties), het ziet er slecht uit voor bedrijven.. Een tweede corona golf staat eigenlijk al vast dit najaar, als je ziet wat er nu al gebeurt met een paar honderd nieuwe infecties.. De wereld staat in de brand, de relatie tussen de VS en China is ook op z'n dieptepunt sinds de jaren 70, alleen al om die reden zou de markt keihard moeten crashen, maar goed - we zitten op dit moment in een tech bubbel door de massale aantallen nieuwe beleggers en speculanten. Er komen hele donkere tijden aan in de (financiële) wereld. Door de massale werkloosheid zie je dat mensen de woede op andere dingen afreageren, zoals de BLM movement - eigenlijk zijn dat ontevreden burgers. Bizar is dat de media deze rellen heeft uitgelokt door constant blanke dit en zwarte dat te zeggen, het lijkt wel alsof ze het volk tegen elkaar willen zetten. Een tweede lockdown (die gegarandeerd gaat komen) gaat veel woedende massa's opleveren wereldwijd..En ik heb het nog niet eens gehad over de zelfmoorden en psychische problemen die de lockdowns veroorzaakt. Derde wereld landen lijden ook door de lockdowns, mensen zullen daar voedsel tekorten hebben... Ik hou mijn hart vast, maar we zullen nog jaren en jaren last hebben van alles wat er op dit moment gebeurt in de wereld.. het westen lijkt in elkaar te storten, en het begint in de Verenigde Staten. China lacht zich rot, zij hebben geen last van rassenrellen of klagende burgers, dat is dan weer een voordeel aan een eenpartijstelsel zonder vrijheid.