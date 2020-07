'Wall Street lager uit startblokken op drukke cijferdag'

Gepubliceerd op | Views: 325

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse aandelenbeurzen staan dinsdag naar verwachting voor een lagere opening, na de winsten van een dag eerder. Wall Street buigt zich over een hele reeks aan bedrijfsresultaten, waaronder die van McDonald's en de Nederlandse chipmaker NXP. Het cijferseizoen is deze week in alle hevigheid aan de gang in New York. Nabeurs komen er ook weer diverse grote bedrijven met hun resultaten naar buiten.

McDonald's had in het afgelopen kwartaal behoorlijk wat last van de coronamaatregelen die in veel landen golden. De vergelijkbare omzet kreeg dan ook een flinke klap. Tijdens het kwartaal was er wel herstel zichtbaar en eind juni was 96 procent van alle McDonald's-vestigingen wereldwijd weer open, al gelden er mogelijk nog wel maatregelen waardoor de capaciteit beperkt is. De grote hoeveelheid restaurants in de VS met een drive-thru en de recente inzet op bezorging van hamburgers zorgden ervoor dat McDonald's in de thuismarkt relatief weinig schade opliep.

Bij NXP was het vooral de malaise in de autosector, waar het met de levering van chips een groot deel van zijn geld verdiend, die voor problemen zorgde. Daardoor viel de omzet flink terug en was sprake van een stevig operationeel verlies. Al met al is NXP ook over het huidige derde kwartaal somber gesteld.

Rode cijfers voor Harley-Davidson

Ook Harley-Davidson gaf een kijkje in de boeken. De motorenbouwer heeft veel minder motoren verkocht, wat resulteerde in rode cijfers. Harley-Davidson heeft inmiddels wel een vijfjarenplan opgesteld om de crisis het hoofd te bieden.

De coronacrisis is de dominante factor in vrijwel alle bedrijfsresultaten. Zo heeft industrieel concern 3M hierdoor eveneens minder omgezet. Wel verhoogde het bedrijf de verkopen van producten voor persoonlijke veiligheid zoals mondkapjes. Farmaceut Pfizer merkte dat minder mensen voor niet-coronagerelateerde zaken een huisarts of ziekenhuis bezochten, waardoor de vraag naar geneesmiddelen lager was. En Sherwin-Williams wist zijn omzetverlies beperkt te houden dankzij de toegenomen verkoop van verf voor doe-het-zelvers. De verffabrikant schroefde ook de winstverwachting stevig op.

Verder is onder meer tabaksfabrikant Altria met resultaten gekomen. Nabeurs doen Starbucks en eBay hun boeken open.

De stemming op Wall Street kreeg maandag nog steun van de hoop op meer stimuleringsmaatregelen van de Amerikaanse overheid tegen de coronacrisis. De Dow-Jonesindex eindigde 0,4 procent hoger op 26.584,77 punten. De breed samengestelde S&P 500 steeg 0,7 procent tot 3239,41 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq klom 1,7 procent tot 10.536,27 punten.