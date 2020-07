Goldman Sachs: positie dollar als wereldmunt onder druk

Gepubliceerd op | Views: 858 | Onderwerpen: Goldman Sachs

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - De positie van de Amerikaanse dollar als 's werelds belangrijkste munteenheid staat onder druk. Dat schrijft Goldman Sachs. De Amerikaanse zakenbank wijst daarbij onder meer op de sterke stijging van de goudprijs die nieuwe records heeft bereikt.

De koers van de dollar is de laatste tijd aan het verzwakken, mede door het stimuleringsbeleid van de Federal Reserve. Goldman Sachs zegt dat de sterk stijgende Amerikaanse staatsschuld de kans vergroot dat de Fed de inflatie sterker zal laten oplopen, met dus een lagere waarde van de dollar. Daar komen nog zorgen over het oplaaiende aantal nieuwe coronabesmettingen en de politieke onzekerheid in de Verenigde Staten bovenop. Daar staat tegenover dat de euro aan een opmars bezig is.

"Echte zorgen over de levensduur van de dollar als 's werelds reservemunt zijn aan het verschijnen", aldus kenners van Goldman Sachs. De bank stelt dat goud als een vluchthaven wordt gezien, waardoor de prijs van het edelmetaal oploopt. Goldman Sachs denkt dat over twaalf maanden de goudprijs een stand van 2300 dollar per troy ounce (31,1 gram) kan bereiken. Dinsdag werd al de grens van 2000 dollar aangetikt.