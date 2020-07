Pfizer ziet winst dalen door lagere vraag naar medicijnen

Gepubliceerd op | Views: 807

NEW YORK (AFN/RTR) - De Amerikaanse farmaceut Pfizer zag de winst in het tweede kwartaal sterk afnemen. Door de coronacrisis bezoeken minder mensen een huisarts of ziekenhuis en beginnen minder mensen nieuwe behandelingen, waardoor de vraag naar geneesmiddelen aanzienlijk lager is.

De winst van de farmaceut daalde vergeleken met dezelfde periode vorig jaar met 32 procent naar 3,4 miljard dollar. Per aandeel bedroeg de winst 0,61 dollar, vergeleken met 0,89 dollar vorig jaar. De geneesmiddelenverkoop daalde met 11 procent naar 11,8 miljard dollar. Een jaar eerder was dat nog 13,3 miljard dollar.

Ondanks de terugval lijken beleggers wel positief. De resultaten beter waren dan verwacht en in de zogeheten voorbeurshandel in New York zat het aandeel in de lift. Daarbij speelt mee dat de farmaceut ondanks een moeilijk tweede kwartaal de verwachtingen voor de winst en omzet voor het hele boekjaar iets heeft verhoogd.

Pfizer maakte maandag bekend samen met het Duitse BioNTech een onderzoek te beginnen om hun potentiële coronavaccin verder te evalueren. Dat moet onder meer uitwijzen of het middel veilig en effectief is. Het goedkeuringsproces kan als alles goed gaat in oktober beginnen. De Amerikaanse regering heeft al 100 miljoen doses van het mogelijke vaccin gekocht.