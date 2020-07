Fugro onderzoekt bodem voor Brits windpark

Bedroevende bron, ik denk niet dat je het ook daadwerkelijk gekeken hebt, daarvoor is het te simpel.



Dat wil trouwens niet zeggen dat er geen milieuactivisten zijn met allerhande belangen en dogma's die soms twijfelachtig zijn. Maar goed de laatste stand van zaken als het om windmolens op zee gaat:

-De NLse overheid heeft zowaar geld ontvangen voor de laatste tender van windparken op zee. De eerste 3 - 4 parken hebben inderdaad behoorlijk wat subsidie gehad, maar dat is dus niet meer nodig. Prijsreductie is echt bijzonder indrukwekkend geweest door allerlei kleine en grote innovaties in de keten.

-Deze windparken kunnen inmiddels zo'n 25 - 30 jaar mee (oudste offshore molens doen het nog en staan er al 15 - 20 jaar). Binnen een maand of 6 verdien je de "energie" terug van de grondstoffen die nodig zijn om de molens te maken.

-Windparken zijn op maandniveau een erg goede match met de vraag naar stroom in NL, zeker als we ook elektrisch gaat rijden wat op zichzelf ook een spectaculaire ontwikkeling door maakt.

-Waait het altijd dan, wat doen we als molens minder waaien? Nee het waait niet altijd, maar hoog op zee wel best vaak en constant. Je ziet dat landen als Denemarken al redelijk makkelijk 45 % van hun elektriciteit productie uit wind halen en dat er nog makkelijk rek in zit. Elektrische auto's en andere slimme oplossingen helpen daar ook weer bij. Voor wellicht 10 - 15 % vul je dat aan met aardgas een iets slimmere en duurzamere oplossing en je hebt een zeer schoon energiesysteem dat niet afhankelijk is van olie, kolen en kernenergie.



Is de energietransitie dan een groot succesverhaal zoals sommige groene henkies roepen? Nee, het van gas af gaan is erg complex en vergt veel "gedoe" in en rond huizen. Kostenreductie en technologische innovatie zijn hier gewoon moeilijker in vergelijking met elektrische auto's en windmolens en dit zal linksom of rechtsom niet zo makkelijk gaan als het bouwen van een gigantisch windmolenpark op zee.

Ontopic -> Fugro is erg goedkoop momenteel en heeft klap op klap gehad (weinig omzet in olie en gas etc.). Ik vind het lastig om te beoordelen of werk in off-shore wind (wat an sich een groei markt is) voor dit soort partijen veel potentieel gaat opleveren. Heeft iemand daar een beeld van?