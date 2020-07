'Rode cijfers voor Shell door coronacrisis'

Gepubliceerd op | Views: 4.823

AMSTERDAM (AFN) - Shell heeft naar verwachting in het tweede kwartaal een verlies geleden onder druk van de coronacrisis. Het olie- en gasconcern had eind juni al gemeld dat vanwege de crisis veel minder olieproducten werden verkocht. Shell komt donderdag met resultaten naar buiten.

Op basis van een consensus van analistenschattingen die Shell op de eigen website heeft geplaatst, wordt een aangepast verlies op basis van actuele geschatte voorraadkosten (ccs) van 674 miljoen dollar voorspeld. Dat was nog een winst van bijna 3,5 miljard dollar een jaar eerder.

Als naar de divisies wordt gekeken wordt voor Upstream (exploratie en winning van olie) een verlies voorzien van 1,2 miljard dollar tegen een winst van bijna 1,3 miljard dollar een jaar eerder. Bij de tak Oil Products (raffinage en verkoop van olieproducten) zou de winst moeten uitkomen op 446 miljoen dollar. Dat was bijna 1,3 miljard dollar vorig jaar. Voor Integrated Gas wordt een winst voorspeld van 1 miljard dollar tegen ruim 1,7 miljard dollar in het tweede kwartaal van 2019. Bij de kleine tak Chemicals zou de winst moeten uitkomen op 53 miljoen dollar.

Dividend

Shell had bij de voorlopige handelsupdate gemeld dat de dagelijkse verkoop van olie tussen de 3,5 miljoen en 4,5 miljoen vaten lag in het tweede kwartaal. In dezelfde periode vorig jaar waren dat nog 6,6 miljoen vaten. Door de wereldwijde virusuitbraak vlogen amper vliegtuigen, reden er minder auto's en draaide de industrie in een lagere versnelling. Daardoor was de vraag naar olie en gas veel zwakker. Het bedrijf zei dat er afwaarderingen tussen 15 miljard tot 22 miljard dollar in het tweede kwartaal zouden komen.

De gemiddelde verwachting voor het dividend ligt op 0,17 dollar per aandeel tegen 0,47 dollar per aandeel vorig jaar. De coronacrisis noopte Shell eerder dit jaar al tot zijn eerste verlaging van het dividend sinds de Tweede Wereldoorlog. Het Brits-Nederlandse bedrijf verlaagde de winstuitkering over het eerste kwartaal met twee derde wegens de moeilijke omstandigheden in de markt.