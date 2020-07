'Ctrip in gesprek over schrappen notering Nasdaq'

Gepubliceerd op | Views: 104

HONGKONG (AFN/RTR) - Het Chinese reisplatform Ctrip zou van plan zijn om zijn notering op de New Yorkse technologiebeurs Nasdaq op te geven. Reuters meldt op basis van ingewijden dat het platform over de financiering daarvan in gesprek is met potentiële investeerders.

Het platform kreeg door de toenemende spanningen tussen China en de Verenigde Staten een harde klap en werd ook flink geraakt door de coronacrisis. Ctrip benaderde een aantal financiële en strategische investeerders, waaronder private equity-bedrijven en Chinese technologiebedrijven, aldus de ingewijden.

In de VS genoteerde Chinese bedrijven kunnen door de spanningen tussen de twee landen te maken krijgen met verscherpt toezicht en strengere eisen van Amerikaanse toezichthouders, aldus Reuters. Ctrip werd in 1999 opgericht en ging in 2003 op Nasdaq naar de beurs. Het is het grootste online reisbedrijf van China, met een marktwaarde van 16,5 miljard dollar. De in Amsterdam genoteerde techinvesteerder Prosus heeft een belang van 5,6 procent in de onderneming.