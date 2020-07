Analisten optimistisch over vooruitzichten AkzoNobel

Gepubliceerd op | Views: 820

AMSTERDAM (AFN) - AkzoNobel zal waarschijnlijk een sterke prestatie neerzetten in 2020. Dat denken analisten van Goldman Sachs. Ze bevestigen hun buy-advies voor het aandeel na een digitale bijeenkomst met topman Thierry Vanlancker.

De marktvorsers stellen dat het verfconcern dit jaar kan profiteren van aanzienlijke kostenbesparingen en veerkrachtige prijzen. Ze voorzien daarbij een sterke winstontwikkeling door geleidelijke verbetering van de vraag naar hoogwaardige coatings. Dat zou in het derde kwartaal van dit jaar een groei van het bedrijfsresultaat (aangepaste ebit) opleveren van 9 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Het koersdoel blijft bij Goldman Sachs staan op 96 euro.

Ook ING is met een rapportje gekomen over AkzoNobel. De marktvorsers van de bank constateren dat AkzoNobel afgelopen tijd onder meer goede zaken heeft gedaan met verf voor de doe-het-zelfmarkt in Europa. Mede daarom hebben de analisten hun voorspellingen voor het bedrijfsresultaat in de periode 2020 tot 2022 wat opgeschroefd. ING hanteert eveneens een buy-advies. Het koersdoel gaat omhoog van 90 naar 95 euro.

AkzoNobel hoorde dinsdagochtend bij stijgers in de Amsterdamse AEX. Het aandeel noteerde rond 09.50 uur 0,5 procent hoger op 83,34 euro.