Spaanse werkloosheid stijgt weer door coronacrisis

Jopie 1962:"Spanje heeft al jaren een van de hoogste werkloosheidscijfers van alle ontwikkelde landen."



Is het dan wel een ontwikkeld land als de werkloosheid zo hoog is en amper onder controle is te krijgen?

In onder-ontwikkelde landen zie je precies hetzelfde.

En wat te denken van de VS? Is daar de werkloosheid onder controle, dus ook 'n onderontwikkeld land.