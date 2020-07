Arcadis smaakmaker op groen Damrak

Gepubliceerd op | Views: 130

AMSTERDAM (AFN) - Het aandeel Arcadis was dinsdag in trek op het Damrak na goed ontvangen kwartaalcijfers van het advies- en ingenieursbureau. Ook het kwartaalrapport van chiptoeleverancier Besi viel in de smaak bij beleggers. De meeste Europese beurzen openden licht in het groen in navolging van de hogere slotstanden op Wall Street.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na opening van de markt 0,5 procent in de plus op 567,18 punten. De MidKap klom 1,1 procent tot 778,61 punten. De beurzen in Frankfurt en Londen wonnen tot 0,6 procent. Parijs steeg een fractie.

Arcadis (plus 14 procent) was de grote winnaar in de MidKap. Het advies- en ingenieursbureau profiteerde in het tweede kwartaal van de kostenbesparingen die in het eerste kwartaal werden doorgevoerd. Het bedrijf zag de omzet iets dalen maar het bedrijfsresultaat groeide juist. Besi won 3,3 procent. De toeleverancier aan de chipsector zag in het afgelopen kwartaal de vraag uit China duidelijk aantrekken en boekte een omzetgroei van 34 procent.

ING steeg 0,8 procent bij de Amsterdamse hoofdfondsen. De bank schrijft zo'n 300 miljoen euro af omdat bepaalde bezittingen op de balans volgens het financiële concern door de coronacrisis een stuk minder waard zijn geworden. Ook de andere Europese banken stonden in de belangstelling na de oproep van de Europese Centrale Bank (ECB) om de dividenden voor de rest van het jaar te bevriezen.