Coronacrisis hakt in resultaten moederbedrijf Peugeot en Opel

PARIJS (AFN) - Autofabrikant PSA Group, moederbedrijf van onder meer Peugeot, Citroën en Opel, heeft in de eerste helft van het jaar fors minder omzet en winst gemaakt als gevolg van de coronacrisis. De autobranche ging afgelopen periode gebukt onder massale gedwongen sluitingen van showrooms. In veel landen kwamen de autoverkopen hierdoor tijdelijk stil te liggen. Ook werd de productie erg verstoord omdat fabrieken tijdelijk gesloten werden.

De totale opbrengsten bij PSA kelderden uiteindelijk met meer dan een derde tot 25,1 miljard euro. Onder de streep bleef 376 miljoen euro over, waar in de eerste helft van vorig jaar nog meer dan 2 miljard euro winst in de boeken ging. Daarbij bedroeg de marge op het vlak van auto's 3,7 procent. Toch denkt het concern dat het niet nodig is om zijn financiële doelstellingen voor de marge op auto's te laten varen. PSA bevestigde zijn margedoelstelling voor de periode 2019 tot 2021. Daarin ging het concern uit van een gemiddelde marge van meer dan 4,5 procent.

"We zijn vastbesloten om in de tweede helft van het jaar een solide opleving te realiseren", liet topman Carlos Tavares weten. PSA wacht momenteel op goedkeuring van de Europese Commissie voor zijn fusieplannen met rivaal Fiat Chrysler. Het concern rekent er nog steeds op dat de deal tegen het einde van het eerste kwartaal van volgend jaar afgerond kan worden. Het fusiebedrijf dat ontstaat door het samengaan van de autofabrikanten krijgt de naam Stellantis.