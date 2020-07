'Aandacht voor ING en Besi op Damrak'

Gepubliceerd op | Views: 3.562

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs lijkt dinsdag wat hoger te beginnen. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting met kleine winsten openen. Op het Damrak gaat de aandacht onder meer uit naar een forse afschrijving door ING en de kwartaalberichten van chiptoeleverancier Besi en advies- en ingenieursbureau Arcadis.

ING kondigde aan zo'n 300 miljoen euro af te schrijven, omdat bepaalde bezittingen op de balans volgens de bank door de coronacrisis een stuk minder waard zijn geworden. Het gaat om een zogeheten afschrijving op goodwill. Het financiële concern brengt volgende week zijn halfjaarcijfers naar buiten. Ook de andere Europese banken staan in de belangstelling na de oproep van de Europese Centrale Bank (ECB) om de dividenden voor de rest van het jaar te bevriezen.

Besi zag in het afgelopen kwartaal de vraag uit China duidelijk aantrekken en boekte een omzetgroei van 34 procent ten opzichte van het eerste kwartaal. Op jaarbasis groeiden de opbrengsten met 36 procent. De toeleverancier aan de chipsector verwacht dat de omzet in het lopende kwartaal door seizoensinvloeden tussen de 10 procent en 25 procent zal dalen ten opzichte van het tweede kwartaal. Besi blijft verder voorzichtig vanwege de onzekerheid die wordt veroorzaakt door het coronavirus.

Goudprijs

Advies- en ingenieursbureau Arcadis profiteerde in het tweede kwartaal van de kostenbesparingen die in het eerste kwartaal werden doorgevoerd. Het bedrijf zag de omzet iets dalen maar het bedrijfsresultaat groeide juist. Arcadis merkte wat minder vraag uit het bedrijfsleven en vanuit de architectuurwereld, maar de hoeveelheid werk die het bedrijf nog achter de hand heeft bleef vrijwel gelijk.

De Europese beurzen bleven maandag dicht bij huis. De AEX-index eindigde 0,1 procent hoger op 564,37 punten en de MidKap zakte 0,4 procent tot 770,21 punten. Frankfurt ging ongewijzigd de handel uit. Londen en Parijs daalden tot 0,3 procent. Wall Street won terrein. De Dow-Jonesindex sloot 0,4 procent in de plus op 26.584,77 punten. De brede S&P 500 steeg 0,7 procent en technologiegraadmeter Nasdaq klom 1,7 procent.

De euro was 1,1735 dollar waard tegen 1,1763 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,3 procent tot 41,48 dollar. Brentolie bleef ongewijzigd op 43,41 dollar per vat. De goudprijs zette de opmars voort en tikte voor het eerst de 2000 dollar per troy ounce (31,1 gram) aan.