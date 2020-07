Arcadis heeft baat van kostenbesparingen

Gepubliceerd op | Views: 156

AMSTERDAM (AFN) - Ingenieurs- en adviesbureau Arcadis heeft in het tweede kwartaal geprofiteerd van de kostenbesparingen die het bedrijf in de eerste periode als gevolg van de coronacrisis had omgezet. Het bedrijf zag de omzet iets dalen maar het bedrijfsresultaat (ebitda) groeide juist.

Arcadis merkte wat minder vraag uit het bedrijfsleven en vanuit de architectuurwereld, wat dochterbedrijf CallisonRTKL voelde. Vooral in Azië en kleinere Europese landen liep de vraag terug, maar in Australië en Duitsland groeide Arcadis juist sterk. De hoeveelheid werk die het bedrijf nog achter de hand heeft bleef vrijwel gelijk ten opzichte van begin dit jaar.

De omzet in het tweede kwartaal bedroeg 628 miljoen euro, tegen 647 miljoen een jaar eerder. Het bedrijfsresultaat groeide juist met 3 procent tot 78 miljoen euro.

Strategische doelen

Financieel staat Arcadis er naar eigen zeggen goed voor. Het bedrijf heeft, mede dankzij de mogelijkheid om sommige belastingen later te betalen, een forse vrije kasstroom van 165 miljoen euro gehaald in het tweede kwartaal. Aan kredietfaciliteiten heeft de onderneming 723 miljoen euro beschikbaar waarvan 165 miljoen euro is opgenomen. Daarnaast mag Arcadis in het Verenigd Koninkrijk voor 330 miljoen pond (331 miljoen euro) aan leningen aangeven die dan door de Bank of England zullen worden opgekocht, maar daar heeft het bedrijf nog geen gebruik van gemaakt.

Arcadis geeft aan dat niet alle strategische doelen voor dit jaar door de coronacrisis gehaald zullen worden, zonder concreter te worden. Eind dit jaar presenteert het bedrijf nieuwe doelen voor de jaren tot en met 2023.

Verder maakte Arcadis bekend in Virginie Duperat-Vergne een nieuwe financieel directeur te hebben gevonden. Duperat-Vergne bekleedde dezelfde functie eerder bij IT-bedrijf Gemalto. Zij volgt de in maart vertrokken Sarah Kuijlaars op als de aandeelhouders 14 september akkoord gaan met haar benoeming. Topman Peter Oosterveer heeft verder aangegeven volgend jaar beschikbaar te zijn voor nog een termijn.