Malaise in autosector raakt chipmaker NXP

EINDHOVEN

EINDHOVEN (AFN/BLOOMBERG) - Chipmaker NXP Semiconductors heeft in het tweede kwartaal veel last gehad van de malaise in de autosector, waar het met de levering van chips een groot deel van zijn geld verdiend. Door de coronacrisis sloten automakers wereldwijd fabrieken en werden minder auto's verkocht.

NXP zag zijn omzet in de periode met 18 procent terugvallen tot iets meer dan 1,8 miljard dollar. Bij het onderdeel dat chips produceert voor auto's kelderden de opbrengsten met 35 procent tot 674 miljoen dollar. Het operationeel verlies van NXP kwam uit op 145 miljoen dollar, van een winst van 157 miljoen dollar een jaar eerder.

"Onze automotive-eindmarkt werd aanzienlijk beïnvloed door de effecten van de coronapandemie", aldus de nieuwe topman Kurt Sievers. Wel constateerde hij wat beter dan verwachte omstandigheden op andere eindmarkten. Maar al met al is NXP ook over het huidige derde kwartaal somber gesteld. De onderneming voorziet een omzet in een bandbreedte van 1,9 miljard dollar tot 2,1 miljard dollar. Het operationeel verlies komt waarschijnlijk uit op zo'n 105 miljoen dollar.