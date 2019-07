Winsten industriebedrijven China gedaald

Gepubliceerd op | Views: 575 | Onderwerpen: China

PEKING (AFN/BLOOMBERG) - De winsten van industriebedrijven in China zijn in juni gedaald, door tegenwind van de afzwakkende wereldeconomie en de handelsspanningen met de Verenigde Staten. Dat blijkt uit cijfers die het Chinese nationale statistiekbureau dit weekeinde naar buiten bracht.

De industriële winsten zakten in juni met 3,1 procent in vergelijking met een jaar eerder. De omvangrijke industrie in China staat onder druk door een tragere wereldwijde vraag naar producten van Chinese makelij en kampt met de importheffingen die de Amerikaanse president Donald Trump heeft opgelegd. Eerder deze maand werd al bekend dat de groei van de Chinese economie, de tweede van de wereld, in het tweede kwartaal is afgezwakt naar 6,2 procent, wat de traagste groei is sinds 1992.