Laagste winst chemieconcern Sabic in 10 jaar

Gepubliceerd op | Views: 496

RIYAD (AFN/BLOOMBERG) - Het Saudische petrochemische bedrijf Sabic heeft de winst in het tweede kwartaal zien dalen naar het laagste niveau sinds 2009, onder druk van de afzwakkende marktomstandigheden in de chemiesector.

Saudi Basic Industries Corp zette een winst in de boeken van 2,1 miljard riyal, omgerekend circa 500 miljoen euro. Een jaar eerder was dit nog 6,7 miljard riyal. De winst viel daarmee lager uit dan analisten hadden verwacht. Sabic gaf aan dat in de tweede helft aanhoudende druk wordt voorzien op verkoopprijzen en marges. Eerder dit jaar had het concern al gewaarschuwd voor zwakkere prestaties dit jaar. Op de beurs in Riyad ging het aandeel Sabic zondag behoorlijk omlaag.

In maart werd nog bekend dat het Saudische staatsolieconcern Saudi Aramco voor ruim 69 miljard dollar een meerderheidsbelang neemt in Sabic. Het is de grootste overnamedeal in het Midden-Oosten ooit.