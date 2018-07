Topvrouw Shell: wij trekken niet aan touwtjes

Gepubliceerd op | Views: 567

DEN HAAG (AFN) - Het beeld dat Shell aan ,,onzichtbare touwtjes trekt'' om de politiek te beïnvloeden, klopt volgens directeur Marjan van Loon van Shell Nederland niet. ,,Dat is incorrect, maar het wordt wel gewoon gezegd. Blijkbaar hoort dat bij de politiek'', zegt Van Loon in een interview met De Telegraaf.

De topvrouw van Shell Nederland reageert onder meer op de commotie over de overeenkomst die het bedrijf met de Belastingdienst heeft gesloten rond de dividendbelasting. De afspraken werden gemaakt toen het bedrijf zijn Nederlandse en Britse moedermaatschappijen samenvoegde. Door voortaan dividend uit te keren via een trust op het Kanaaleiland Jersey, voorkwam het olie- en gasbedrijf dat mensen die voorheen aandelen in de Britse tak hadden dividendbelasting in Nederland verschuldigd zouden zijn.

Over de belastingovereenkomst ontstond flinke commotie in de Tweede Kamer. GroenLinks-leider Jesse Klaver legde een verband met de voorgenomen afschaffing van de dividendbelasting. Hij sprak van een ,,geur van vriendjespolitiek'' en pleitte voor een parlementaire enquête.

Van Loon noemt de kritiek van Klaver en anderen op de overeenkomst met de Belastingdienst ,,totale onzin''. ,,Dit staat allemaal gewoon in onze jaarverslagen.'' Bovendien staat dankzij de overeenkomst met de Belastingdienst het hoofdkantoor van Shell in Nederland, stelt de directeur. Dat levert volgens haar veel op voor de economie.