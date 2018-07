ING: beleggersvertrouwen gedaald in juli

Of het op de amerikaanse beurzen goed gaat weet ik niet,de koersen zijn daar torenhoog gestegen,maar de reakties op cijfers zijn absurd negatief.

Zelf behoor ik helaas toch bij de groep beleggers,die verloren hebben,de laatste tijd,de chippies,althans de kleinere,hebben gewoon beroerd gepresteerd,de laatste tijd.

Ook de metalen hebben een geweldige down periode achter de rug,zelfs de financieels gingen zwaar voor gaas en het kleine pharmpje bakt er ook helemaal niks van.

Al met al,dik kommer en kwel voor mij,maar niet getreurt,als trumpje,nu ook nog met china,tot een voor amerika gunstig vergelijk kan komen en daar heb ik wel moed op,dan zal die snert handels belemmerings politiek wel snel van de baan gaan.

Voor mijn metalen,breken er dan gouden tijden aan,wat denk je als europa zijn defensie echt moet gaan versterken,dan is er kupen metaal nodig en bij Dalm is nu de voorraad al minimaal,dat wijst op veel vraag en goede prijzen,aperammetje schrijft zowaar weer een 4 als eerste cijfer,dat is lang geleden,ik heb er moed op,dat hij op gaat stomen,naar een 5!!

Voor die lekkere chippies verwacht ik eigenlijk het zelfde,als we naar normaal vaarwater terug keren.

Abn is ook al bezig,om als een phoenix uit zijn as op te rijzen,dus de situatie lijkt naar veel gunstiger beursweer,voor mij te kantelen.

Vandaag eindelijk boerenkool uit poten,na een heerlijk regentje,morgen zingen van die heerlijke Schepper,die een milde regen,op de reisgezellen,naar Sion uitgiet(ps 84),maandag hopenlijk,weer eens winst gaan draien,want van de week lukte dat net niet,Sjaloom!!!