Gepubliceerd op | Views: 79

AMSTERDAM (AFN) - Het vertrouwen van Nederlandse beleggers is in juli gedaald. Het sentiment staat onder druk door het protectionistische handelsbeleid van de Amerikaanse president Donald Trump. Dat meldt ING in zijn maandelijkse beleggersbarometer.

De index die het vertrouwen meet, komt voor juli uit op een stand van 133 punten, terwijl in de voorgaande maanden de graadmeter boven de 140 punten stond. Beleggers zagen de waarde van hun portefeuille minder stijgen in de afgelopen maanden of constateerden zelfs een waardedaling van de beleggingsportefeuille.

Beleggers hebben ook minder vertrouwen dat de waarde van hun aandelen de komende tijd verder zal groeien. De helft (51 procent) van de beleggers heeft er nog wel vertrouwen in dat de Amsterdamse AEX-index de komende maanden verder zal stijgen, aldus ING.