Air France-KLM stijgt op lager Damrak

Gepubliceerd op | Views: 417 | Onderwerpen: luchtvaart

AMSTERDAM (AFN) - Het aandeel Air France-KLM was vrijdag in trek op het Damrak na goed ontvangen resultaten. De Amsterdamse aandelenbeurs opende over een breed front in de min. Ook de andere belangrijke Europese beurzen begonnen in het rood. De beurshandel stond opnieuw in het teken van een flinke stroom bedrijfsresultaten.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na aanvang van de handel 0,6 procent lager op 527,07 punten. De MidKap daalde 0,1 procent tot 808,64 punten. De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen verloren 0,4 tot 1,2 procent.

In de MidKap ging Air France-KLM aan kop met een plus van 4 procent. De luchtvaartcombinatie wist de omzet en winst in het afgelopen kwartaal flink op te voeren dankzij een herstel van de ticketprijzen en een forse toename in het aantal passagiers. Verder werd bekend dat Air France-KLM voor 31 procent instapt bij Virgin Atlantic en extra samenwerkingsdeals aangekondigd met het Amerikaanse Delta en China Eastern.