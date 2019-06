Olieproductie VS boven 12 miljoen vaten

Gepubliceerd op | Views: 130 | Onderwerpen: Verenigde Staten

WASHINGTON (AFN/BLOOMBERG) - De olieproductie van de Verenigde Staten is in april voor het eerst boven de 12 miljoen vaten per dag uitgekomen, vooral door de sterk stijgende oliewinning uit schalievelden. Dat blijkt uit cijfers die de Amerikaanse overheid vrijdag naar buiten bracht.

De dagelijkse productie lag in april op gemiddeld 12,16 miljoen vaten (van 159 liter), een stijging van 2,1 procent vergeleken met maart, aldus energiebureau EIA. Daarmee is de Amerikaanse olieproductie groter dan die van Saudi-Arabië en Rusland.

Oliekartel OPEC en zijn bondgenoten waaronder Rusland komen binnenkort bijeen om te vergaderen over de productie. Er wordt verwacht dat er wordt afgesproken om de lopende productiebeperking te verlengen om zo de olieprijzen te stutten.