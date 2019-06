EU en Zuid-Amerika sluiten handelsakkoord

Gepubliceerd op | Views: 563 | Onderwerpen: Europa, Verenigde Staten

BRUSSEL (AFN) - Europese en Zuid-Amerikaanse onderhandelaars hebben vrijdag in Brussel overeenstemming bereikt over een handelsakkoord. De EU en Mercosur, bestaande uit Argentinië, Brazilië, Paraguay en Uruguay, hebben er twintig jaar over onderhandeld.

De Argentijnse handelsminister Marisa Bircher sprak op Twitter van een mijlpaal. Europees Commissievoorzitter Juncker had het over een historisch moment. "De grootste handelsovereenkomst die de EU ooit heeft gesloten."

De deal betekent dat veel handelsbarrières verdwijnen. Europese bedrijven zullen jaarlijks heffingen ter waarde van meer dan 4 miljard euro besparen, aldus EU-handelscommissaris Cecilia Malmström. Zij krijgen volgens haar een belangrijke voorsprong in een markt met een enorm economisch potentieel.

Onderlinge handel

De onderlinge handel in goederen tussen beide blokken was vorig jaar goed voor ruim 87 miljard euro. In diensten komt daar nog eens 34 miljard bij. Vooral Europese exporteurs van auto's, auto-onderdelen, machines, chemicaliën, medicijnen, kleding en schoeisel zullen profiteren. Ook producenten van chocola, wijn, sterkedrank, frisdrank en kaas zullen meer kunnen uitvoeren. Daarvoor zijn wel quota vastgesteld.

Landbouwproducten uit de Mercosur-landen zullen met "gecontroleerde quota" worden toegelaten in de EU, om te voorkomen dat de markt wordt overspoeld en de broodwinning van Europese boeren in gevaar komt.

Europese Commissie

De Europese Commissie verzekert dat importproducten aan de hoogste standaarden van voedselveiligheid en consumentenbescherming moeten voldoen. Ook zijn afspraken gemaakt over arbeidsrechten en milieubescherming. Met de doelen in het Klimaatakkoord van Parijs is ook rekening gehouden. Dat was een Franse eis.

Consumenten-, milieu- en boerenorganisaties waarschuwden eerder voor een deal, onder meer vanwege het versoepelde gebruik van pesticiden in Brazilië. Greenpeace voorspelde eerder op de dag dat een akkoord een "ramp" zou betekenen voor beide kanten van de oceaan. "Het ruilen van auto's voor koeien is nooit aanvaardbaar als het leidt tot de vernietiging van het Amazonewoud."