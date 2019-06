FNV kondigt hardere acties bij PostNL aan

quote: herbie schreef op 28 jun 2019 om 19:43:

geryhound



Teleurstellend zo weinig kennis van de geschiedenis en van de macht van het grootbedrijf

en het in de kaart spelen van deze laatste partij

Grote werkgevers zijn allemaal georganiseerd en hebben massa,s lobbyisten in de politiek rondlopen

en de gewone stumper organiseerd zich niet en laat zich in de luren leggen







Herbie,U zou er goed aan doen om uzelf te verdiepen in de cijfers van PostNL. PostNL maakt nog geen 1% winst. Alle omzet en middelen gaan naar het personeel. Er zit gewoon niets meer in het vat.De FNV hits werknemer op tegen werkgever door werknemers gouden bergen te beloven. Zo doen politici dat ook.Het gaat hier om ongeschoold werk. De unieke toegevoegde waarde van een pakketbezorger is beperkt. Een modaal inkomen eisen is niet reëel want concurrenten doen het goedkoper. Iedereen kan post/ pakketjes rondbrengen. Hoe agressiever het FNV te werk gaat hoe sneller mensen weg geautomatiseerd zullen worden. Fedex heeft al een robot die post rondbrengt.