Beurzen Europa in het groen

AMSTERDAM (AFN) - De Europese aandelenbeurzen stonden vrijdag op winst. Alle ogen zijn gericht op de ontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Chinese collega Xi Jinping tijdens de G20-top in Japan. Trump en Xi spreken elkaar zaterdag in Osaka over het Amerikaans-Chinese handelsconflict, dat de beurzen al lang in de greep houdt.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de middaghandel 0,5 procent hoger op 560,55 punten. De MidKap won 1,4 procent tot 795,44 punten. De beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt stegen tot 0,6 procent.

Sterkste stijger bij de hoofdfondsen op het Damrak was chipmachinemaker ASML met een winst van 2,3 procent. ArcelorMittal behoorde tot de staartgroep met een verlies van 0,3 procent. Volgens het staalconcern is het onmogelijk om Europa's grootste staalfabriek in het Zuid-Italiaanse Tarente na 6 september in bedrijf te houden vanwege een besluit van de Italiaanse regering voor strengere milieuregels.

Banken

Deutsche Bank dikte 3,8 procent aan in Frankfurt. De Amerikaanse tak van de Duitse bank is geslaagd voor de stresstest van de Federal Reserve. De afgelopen drie jaar slaagde het onderdeel niet voor het belangrijke examen. De Duitse maker van sportartikelen Adidas won 1,6 procent, na de resultaten van zijn Amerikaanse concurrent Nike, die voor het eerst in zeven jaar niet aan de verwachtingen voldeden.

Traton kreeg een beursnotering in Frankfurt en Stockholm. Het aandeel van de vrachtwagen- en bussendivisie van automaker Volkswagen opende op 27 euro. Dat was gelijk aan de introductieprijs die voor de divisie achter truckmerken MAN en Scania was afgegeven. Later noteerde het aandeel 1,9 procent in de min.

Merlin Entertainment

In Londen won Merlin Entertainment bijna 14 procent. De eigenaar van de wassenbeeldenmusea Madame Tussauds en Legoland wordt overgenomen door het investeringsbedrijf van de familie van Lego-oprichter Ole Kirk Christiansen en investeringsmaatschappij Blackstone.

De euro noteerde op 1,1381 dollar, tegen 1,1373 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,1 procent tot 59,37 dollar. Brentolie kostte 0,1 procent meer op 66,62 dollar per vat.