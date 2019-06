'Wall Street wacht op ontmoeting Trump en Xi'

Gepubliceerd op | Views: 273 | Onderwerpen: Donald Trump

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York gaan vrijdag naar verwachting een licht hogere opening tegemoet. Beleggers zijn enthousiast in aanloop naar het handelsgesprek tussen president Donald Trump en zijn collega Xi Jinping op de G20-top in Osaka, Japan. Alle mogelijkheden liggen nog open, inclusief een handelsakkoord. Enkele analisten wijzen erop dat de markt rekening houdt met een positieve uitkomst, wat dus voor een tik kan zorgen als de handelsonderhandelingen toch weer spaak lopen.

Trump voedde de speculaties op een positieve uitkomst. Zijn afspraak met Xi aanstaande zaterdag zal op zijn minst "productief" zijn, zei hij vrijdag. De Amerikaanse president waarschuwde wel dat hij nog steeds de vrije hand heeft om nieuwe invoerheffingen op Chinese goederen in te voeren. Xi benadrukte aan zijn kant dat "pestpraktijken niet werken", zonder specifiek het hoofd van de Verenigde Staten bij naam te noemen.

Maker van elektrische auto's Tesla meldde dat er geen structurele defecten zijn bij zijn Model S. Een auto van dat type vloog in China twee maanden geleden in brand. Verder verlaagden analisten van UBS het koersdoel van Tesla tot 160 dollar. Zij verwachten dat de winst in het tweede kwartaal terugloopt, omdat de marge onder druk staat.

Nike

Sportartikelenmaker Nike krijgt waarschijnlijk ook aandacht. Het bedrijf voerde de omzet in het vierde kwartaal van zijn gebroken boekjaar op. De onderneming deed goede zaken in Noord-Amerika en China en profiteerde van het groeiende aantal kopers op zijn app en website.

iPhonemaker Apple neemt later dit jaar afscheid van zijn hoofdontwerper Jony Ive. De Brit werkte dertig jaar bij de techgigant en stond aan het roer van het team dat producten als de Mac, de iPod, de iPhone en de IPad vormgaf. Hij gaat voor zichzelf beginnen en neemt Apple als eerste klant aan.

Banken

Banken staan verder in de schijnwerpers. JPMorgan Chase koopt bijna 30 miljard dollar aan eigen aandelen in en voert het dividend op. Ook Wells Fargo, Morgan Stanley en Citi kondigden vergelijkbare stappen aan. Verder slaagden alle Amerikaanse banken, die meededen, voor de stresstest van de Federal Reserve.

De Dow-Jonesindex sloot donderdag met een marginale min op 26.526,58 punten. De bredere S&P 500-index pluste 0,4 procent bij tot 2924,92 punten. Schermenbeurs Nasdaq won 0,7 procent tot 7967,76 punten.