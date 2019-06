Vertraagd vliegtuig verstoort feestje KLM

Gepubliceerd op | Views: 637 | Onderwerpen: luchtvaart

SCHIPHOL (AFN) - De aankomst van KLM’s eerste Boeing 787-10 Dreamliner vanuit de Boeingfabriek in het Amerikaans Charleston komt een paar dagen later dan voorzien. Daarmee wordt de start van de viering van het honderdjarig jubileum van KLM enigszins verstoord.

Het nieuwe toestel, voorzien van een speciale opdruk met het getal 100, zou eigenlijk zaterdagmorgen op Schiphol landen. Dat zou precies honderd dagen zijn geweest voor de honderdste verjaardag van KLM. De luchtvaartmaatschappij heeft voor de gelegenheid onder meer minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) uitgenodigd.

Zij komt nog wel, benadrukt een woordvoerder van KLM. "De festiviteiten gaan gewoon door." Volgens KLM gebeurt het wel vaker dat het leveringsproces van een vliegtuig vanwege de complexiteit en administratieve zaken een kleine vertraging oploopt.

Uitdagingen

De vertraging is een smet op de festiviteiten, maar staat in het niet ten opzichte van de uitdagingen waar de luchtvaartmaatschappij voor staat. Zo kampt de luchtvaartsector met de gevolgen van de tragere economische groei. Ook de onzekerheid over de brexit en het gegeven dat de capaciteitsbeperking op Schiphol de groei van KLM in de weg zit, wegen zwaar op de prestaties. Daarbovenop lopen brandstofkosten op en drukt de stevige concurrentie in de branche op ticketprijzen.

Onlangs is KLM onderhandelingen begonnen over nieuwe cao's. KLM staat voor de nodige investeringen, ook in duurzaamheid. De uitgaven zijn ook nodig om verder te kunnen groeien. Gelet op de oplopende kosten en tegenvallende opbrengsten zal dus elders op kosten moeten worden bespaard.

Cao-voorstel

Vakbonden hebben een eerste cao-voorstel van KLM met een looptijd van zestien maanden met weinig enthousiasme ontvangen. Sommige bonden noemden de voortellen "zeer teleurstellend". KLM stelde een structurele loonverhoging van 1 procent per 1 juli dit jaar en 1,25 procent per 1 april 2020 voor. Daarboven wil de maatschappij eenmalig 100 euro netto per maand uitkeren, op basis van een voltijddienstverband, voor de resterende maanden van dit jaar, vanaf het moment van ondertekening van de cao.

De komende weken wordt door partijen verder onderhandeld.