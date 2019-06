Gepubliceerd op | Views: 727 | Onderwerpen: Groot-Britannië

LONDEN (AFN) - De Britse economie heeft in het eerste kwartaal een groei opgetekend van 0,5 procent op kwartaalbasis. Dat blijkt uit definitieve cijfers van het Britse statistiekbureau.

Het cijfer komt overeen met een eerdere raming en de consensus van economen. De groei werd onder meer gedreven door bedrijven en consumenten die voorraden wilden uitbouwen uit angst voor een no-dealbrexit. In het vierde kwartaal van vorig jaar was nog sprake van plus van 0,2 procent.