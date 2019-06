Gepubliceerd op | Views: 612

AMSTERDAM (AFN) - De rechtbank in Amsterdam heeft vrijdag straffen tot vier jaar cel en beroepsverboden tot drie jaar opgelegd aan zeven mannen die zich schuldig hebben gemaakt aan grootschalige beleggingsfraude bij de fondsen Hollandsche Wind en Noordenwind. De straffen waren nagenoeg gelijk aan de eisen van het Openbaar Ministerie.

Volgens de rechtbank staat vast dat de mannen enkele honderden beleggers hebben opgelicht en het geld hebben witgewassen. Met de fraude was in totaal zo'n 8,7 miljoen euro gemoeid. Geld dat binnenkwam, werd meteen uitgegeven. "Investeerders is van meet af aan een vertekend beeld van de werkelijkheid voorgeschoteld", aldus de rechtbank.

Hoofdverdachten Stefan S. (36) uit Doesburg en Ronald de G. uit Ede (62) kregen de hoogste gevangenisstraffen opgelegd. Volgens de rechtbank hadden zij een sturende, leidinggevende rol en kozen zij bewust namen die sterk leken op die van HollandseWind van Eneco en de Vereniging Noordenwind in Leeuwarden. Ze zochten beleggers met belangstelling voor vastgoed en windenergie en staken de ingelegde miljoenen in eigen zak.

FIOD

De zaak kwam aan het licht toen ING in oktober 2016 de FIOD alarmeerde. Nadat die begin 2017 publiekelijk had gewaarschuwd voor de oplichtingspraktijken door de beide mannen, meldden zich ook gedupeerde beleggers.

Bijna 180 van hen die zich als zogenoemde benadeelde partij met een totale schadeclaim van ruim 5 miljoen euro in de strafzaak hadden gevoegd, kregen vrijdag van de rechtbank nul op het rekest. Zij moeten naar de civiele rechter voor een schadevergoeding.