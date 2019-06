Franse inflatie loopt op

Gepubliceerd op | Views: 591 | Onderwerpen: Frankrijk, inflatie

PARIJS (AFN) - De inflatie in Frankrijk is in juni opgelopen naar 1,2 procent op jaarbasis, van 0,9 procent een maand eerder. Dat meldde het Franse statistiekbureau op basis van voorlopige cijfers.

Economen rekenden in doorsnee op een inflatie van 1,0 procent. Op basis van de Europese geharmoniseerde meetmethode kwam de Franse inflatie uit op 1,4 procent, tegen 1,1 procent in mei. Economen voorspelden hier gemiddeld een niveau van 1,1 procent.

Verder werd gemeld dat de Franse consumentenbestedingen in mei met 0,1 procent zakten ten opzichte van een jaar eerder. Economen rekenden op een plus van 0,3 procent. Een maand eerder was sprake van een bijgestelde toename van 0,5 procent.