Financieel directeur VEON vertrekt

AMSTERDAM (AFN) - Telecomconcern concern VEON moet op zoek naar een nieuwe financieel directeur. De huidige financieel eindverantwoordelijke Trond Westlie maakte bekend per eind september te vertrekken bij het bedrijf.

Westlie kwam in 2017 in dienst bij VEON. Onder zijn leiding werden onder meer bezittingen in Italië verkocht en werd het bod op de resterende aandelen van de Egyptische maatschappij GTH gelanceerd. Westlie was eerder werkzaam als financieel directeur bij scheepvaartconcern A.P. Møller-Maersk en telecomonderneming Telenor. Ook zat hij eerder in de raad van toezicht van VEON.

Topvrouw Ursela Burns bedankte Westlie in een verklaring voor bewezen diensten. De zoektocht naar een opvolger is inmiddels begonnen.