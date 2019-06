'Damrak kijkt naar G20-top'

Gepubliceerd op | Views: 1.066 | Onderwerpen: G20

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam lijkt vrijdag afwachtend te beginnen aan de laatste handelsdag van de week. Ook elders in Europa zullen de beursgraadmeters naar verwachting met kleine koersuitslagen openen. Alle ogen zijn gericht op de ontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Chinese collega Xi Jinping tijdens de G20-top in Japan.

Trump en Xi spreken elkaar zaterdag in Osaka over het Amerikaans-Chinese handelsconflict. China heeft een lijstje met eisen waaraan de Verenigde Staten moeten voldoen voordat er een handelsakkoord kan worden gesloten. Dat lijstje wil Xi voor de ontmoeting met Trump aan hem kenbaar maken.

Op het Damrak zal het aandeel Unilever mogelijk bewegen op een analistenrapport. De Britse bank HSBC herstartte het volgen van het levensmiddelenconcern met een hold-advies en een koersdoel van 52 euro.

Staalfabriek

ArcelorMittal staat ook in het nieuws. Europa's grootste staalfabriek in het Zuid-Italiaanse Tarente dreigt te worden stilgelegd vanwege een besluit van de Italiaanse regering voor strengere milieuregels. Volgens staalconcern ArcelorMittal zou het hierdoor onmogelijk zijn om de fabriek na 6 september in bedrijf te houden. ArcelorMittal kocht de fabriek vorig jaar nog voor 1,8 miljard euro van de Italiaanse staat.

Ook gaat de aandacht uit naar de beursgang van Tatron. De vrachtwagen- en bussendivisie van automaker Volkswagen (VW) gaat voor 27 euro per aandeel naar de beurs. Dat is aan de onderkant van de bandbreedte die eerder voor de divisie achter merken als MAN en Scania was afgegeven. Het bedrijf krijgt vrijdag een notering in Frankfurt en Stockholm.

DB

Deutsche Bank staat ook in de belangstelling. De Amerikaanse tak van Deutsche Bank is geslaagd voor de stresstest van de Amerikaanse Federal Reserve. Ook alle andere financiële instellingen die door de toezichthouder werden getest, kwamen door de jaarlijkse keuring. De afgelopen drie jaar slaagde het onderdeel van Deutsche Bank niet voor het belangrijke examen.

De Europese beurzen sloten donderdag gemengd. De AEX-index daalde 0,1 procent tot 557,53 punten en de MidKap steeg 1,3 procent tot 784,42 punten. De beurs in Frankfurt won 0,2 procent, terwijl Parijs en Londen tot 0,2 procent zakten. Wall Street ging overwegend vooruit. De Dow-Jonesindex eindigde met een marginale min op 26.526,58 punten. De bredere S&P 500-index won 0,4 procent en schermenbeurs Nasdaq steeg 0,7 procent.

De euro was 1,1363 dollar waard, tegen 1,1373 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,5 procent tot 59,11 dollar. Brentolie kostte 0,7 procent minder en werd verhandeld voor 66,10 dollar per vat.