Nikkei lager in afwachting G20-top

Gepubliceerd op | Views: 286 | Onderwerpen: G20

TOKIO (AFN) - De aandelenbeurs in Japan is vrijdag met verlies geëindigd. Beleggers namen geen risico's in afwachting van de uitkomsten van het overleg tussen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Chinese collega Xi Jinping tijdens de G20-top, die vrijdag en zaterdag wordt gehouden in Japan. Ook de andere Aziatische beurzen deden een stapje terug.

De Nikkei in Tokio ging 0,3 procent lager het weekeinde in op 21.275,92 punten. Op macro-economisch vlak bleek dat de Japanse industriële productie in mei sterker dan verwacht is gestegen.

De Chinese beursgraadmeters gingen omlaag. De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 1 procent in de min en de Hang Seng-index in Hongkong leverde 0,7 procent in. Trump en Xi ontmoeten elkaar zaterdag in het Japanse Osaka. Volgens zakenzender CNBC wil China een "evenwichtige" handelsdeal en heeft Xi een lijstje met eisen waaraan de Verenigde Staten moeten voldoen voordat er een handelsakkoord kan worden gesloten. De Kospi in Seoul zakte 0,2 procent en de All Ordinaries in Sydney sloot 0,7 procent lager.