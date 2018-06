Nike groeit ook weer op thuismarkt

Gepubliceerd op | Views: 169

BEAVERTON (AFN) - Sportartikelenproducent Nike heeft in het vierde kwartaal van zijn gebroken boekjaar de omzet verhoogd. Ook de winst viel hoger uit. Net als de afgelopen periode verkocht het bedrijf meer artikelen buiten Noord-Amerika. Ook lukte het Nike om in de VS weer te groeien, nadat hier eerder nog sprake was van een lichte omzetdaling.

Nike zag in de drie maanden tot juni de opbrengsten met 13 procent stijgen tot 9,8 miljard dollar in vergelijking met een jaar eerder. Exclusief wisselkoerseffecten was sprake van een plus van 8 procent. In alle gebieden ging de verkoop van vooral sportkleding vooruit. De groei in de VS was met 3 procent het meest bescheiden. Onder de streep resteerde een bedrag van 1,1 miljard dollar. Dit was een jaar eerder ruim 1 miljard dollar.

Nike dankt de groei onder meer aan nieuwe producten en verkoopkanalen, zegt topman Mark Parker. Hij ziet Nike dit jaar verdere groei behalen in zowel omzet als winstgevendheid. Nike kondigde verder aan voor 15 miljard dollar aan eigen aandelen in te gaan kopen.