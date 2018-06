Apotheeksector onder druk op Wall Street

Gepubliceerd op | Views: 884

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met winsten gesloten. Beleggers keken onder meer naar ontwikkelingen in de apotheeksector. Webwinkelreus Amazon kondigde aan onlineapotheek PillPack over te nemen. Andere apotheekbedrijven kregen daarop stevige klappen. De nervositeit over internationale handelsspanningen ebde wat weg.

De leidende Dow-Jonesindex sloot met een winst van 0,4 procent hoger op 24.216,05 punten. De brede S&P 500 steeg 0,6 procent tot 2716,31 punten. Technologiebeurs Nasdaq dikte 0,8 procent aan tot 7503,68 punten.

Amazon zette de koeren van drogisterijconcerns onder druk met zijn PillPack-aankondiging. Bedrijven als Walgreens Boots Alliance, CVS Health en Rite Aid verloren tot 11 procent aan beurswaarde. Walgreens was juist met sterke cijfers gekomen en plannen voor een aandeleninkoop en hoger dividend. Amazon steeg 2,5 procent.

Starbucks

Verder stond het aandeel van koffieketen Starbucks onder druk na het nieuws dat financieel directeur Scott Maw later dit jaar stopt bij het bedrijf. Een reden voor zijn vertrek werd niet gegeven. Het aandeel verloor 2,6 procent.

Visa en Mastercard wonnen tot 2 procent. De creditcardmaatschappijen zijn naar verluidt dicht bij een schikking in een antitrustrechtszaak over te hoge tarieven die aan winkelbedrijven gerekend werden. Ook verschillende banken zouden meebetalen aan het totale schikkingsbedrag van 6,5 miljard dollar.

Comcast

Mediaconcern 21st Century Fox won 2,1 procent. Aandeelhouder TCI wil dat Comcast (plus 1,1 procent) meer tijd moet krijgen om met een nieuw bod op Fox-onderdelen te komen. Comcast is in een overnamestrijd verwikkeld met Walt Disney (plus 0,8 procent). Naar verluidt stemmen Fox-aandeelhouders eind juli over het Disney-bod ter waarde van 71 miljard dollar.

China reageerde verder op het nieuws dat Amerikaans president Donald Trump de bevoegdheden wil verruimen van de commissie die investeringen van buitenlandse partijen onderzoekt. Die stap wordt gezien als een afzwakking van Trumps eerdere dreigement Chinese investeringen in de VS te blokkeren, al werd die interpretatie door een adviseur van Trump weersproken. Peking liet weten de nieuwe plannen ,,nauwkeurig te bestuderen".

De euro was 1,1565 dollar waard, tegen 1,1576 dollar bij het slot van de Europese beurzen. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,7 procent tot 73,30 dollar. Brentolie kostte 0,1 procent meer op 77,69 dollar per vat.