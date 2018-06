'Investeerder Bain aast op DSM Sinochem'

Gepubliceerd op | Views: 208

AMSTERDAM (AFN) - Investeerder Bain Capital wil DSM Sinochem Pharmaceuticals (DSP) inlijven. Bronnen meldden aan persbureau Bloomberg dat de partijen een akkoord naderen. DSP is een samenwerking van DSM en het Chinese Sinochem.

De overname zou naar verluidt nog deze week aangekondigd kunnen worden. De onderhandelingen zijn nog gaande en kunnen ook op niets uitlopen. Vertegenwoordigers van Bain en DSM wilden niet op de geruchten reageren. Bij Sinochem en DSP waren ze niet bereikbaar voor commentaar.

DSP is gevestigd in Singapore. Het bedrijf ontwikkelt en verkoopt onder meer antibiotica en farmaceutische ingrediënten. Het bedrijf heeft productielocaties in Nederland, Egypte, China, India en de Verenigde Staten. De joint venture werd in 2010 opgericht, toen DSM de helft van zijn belang in de penicilline-activiteiten overdeed aan Sinochem. De zoektocht naar een partner duurde zes jaar.