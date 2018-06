'Creditcardfirma's schikken in antitrustzaak'

Gepubliceerd op | Views: 211

NEW YORK (AFN) - Creditcardbedrijven Visa en Mastercard zijn naar verluidt dicht bij een schikking in een antitrustrechtszaak over te hoge tarieven die aan winkelbedrijven gerekend werden voor transacties. Dat schrijft zakenkrant The Wall Street Journal op basis van bronnen.

Ook verschillende banken zouden meebetalen aan het totale schikkingsbedrag van 6,5 miljard dollar (5,6 miljard euro). Onder de banken zouden JPMorgan Chase, Citigroup en Bank of America zijn. Het is nog niet duidelijk hoe het bedrag over de verschillende partijen wordt verdeeld.

De partijen zullen naar verluidt volgende maand een ontwerpovereenkomst op te stellen. De definitieve versie wordt volgens de krant een maand later voorgelegd aan de rechtbank.