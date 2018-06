Tik voor Signify in rode middaghandel

Gepubliceerd op | Views: 572

AMSTERDAM (AFN) - De Europese beurzen gingen donderdag in de middaghandel verder omlaag. Het aanhoudende internationale handelsconflict bleef zorgen voor voorzichtigheid. Op het Damrak in Amsterdam was Signify de gebeten hond na een winstwaarschuwing van branchegenoot Osram Licht.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 1,3 procent in de min op 544,94 punten. De MidKap zakte 2,1 procent tot 766,15 punten. De beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt verloren tot 1,7 procent.

Signify, het voormalige Philips Lighting, was de grootste daler bij de hoofdfondsen op het Damrak met een verlies van 6,8 procent. Het Duitse Osram Licht, dat moeilijke tijden voorspelde in de automobielindustrie en mede daarom zijn verwachtingen verlaagde, kelderde 19 procent in Frankfurt. Eerder op de dag kwam het Oostenrijkse verlichtingsbedrijf Zumtobel ook al met tegenvallende cijfers en verwachtingen. Zumtobel zakte 14 procent op de beurs in Wenen.

Verzekeraar ASR voerde de schaarse stijgers aan met een winst van 0,9 procent. De verzekeraar liet weten voor te liggen op schema met de integratie van de overgenomen Nederlandse activiteiten van Generali.

Verder hadden chipbedrijven het opnieuw moeilijk, zoals wel vaker sinds het oplaaien van de wereldwijde handelsspanningen. In de AEX zakte ASML 3,1 procent. In de MidKap sloot chiptoeleverancier Besi de rij met een min van 5,4 procent. Ook ASMI had het met een verlies van 3,8 procent weer moeilijk.

In Stockholm steeg Hennes & Mauritz (H&M) 2,5 procent en werkte daarmee een eerder verlies weg. De Zweedse kledingketen zag de winst in het tweede kwartaal sterker afnemen dan verwacht, mede vanwege kortingsacties. Topman Karl-Johan Persson verwacht dat de tweede helft van het jaar sterker zal zijn.

Sanofi daalde 1,2 procent in Parijs. Het Franse farmaceutische concern verkoopt zijn Europese activiteiten op het gebied van generieke medicijnen aan de private investeerder Advent voor 1,9 miljard euro.

De euro was 1,1573 dollar waard, tegen 1,1589 dollar op woensdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,1 procent tot 72,80 dollar. Brentolie kostte 0,2 procent meer op 77,78 dollar per vat.