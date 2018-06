Wall Street opent voorzichtig

Gepubliceerd op | Views: 274

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag zonder grote bewegingen aan de handel begonnen. Beleggers blijven onzeker over de internationale handelsspanningen. Verder wordt onder meer gekeken naar ontwikkelingen in de zorgsector.

De Dow-Jonesindex stond in de openingsminuten 0,1 procent lager op 24.094 punten. De brede S&P 500 steeg 0,2 procent tot 2703 punten. Technologiebeurs Nasdaq dikte eveneens 0,2 procent aan tot 7456 punten.

China reageerde woensdagnacht op het nieuws dat Amerikaans president Donald Trump de bevoegdheden wil verruimen van de commissie die investeringen van buitenlandse partijen onderzoekt. Die stap wordt gezien als een afzwakking van Trumps eerdere dreigement Chinese investeringen in de VS te blokkeren, al werd die interpretatie door een adviseur van Trump weersproken. Peking liet weten de nieuwe plannen ,,nauwkeurig te bestuderen".

Amazon

Amazon kondigde aan onlineapotheek PillPack over te nemen en daarmee stappen te zetten in de zorgsector. Drogisterijconcerns als Walgreens Boots Alliance, CVS Health en Rite Aid daalden tot 15 procent. Walgreens was juist met sterke cijfers gekomen en plannen voor een aandeleninkoop en hoger dividend. Amazon steeg 0,6 procent.

Uit een derde raming van de Amerikaanse overheid bleek verder dat de economie het eerste kwartaal van 2018 op jaarbasis groeide met 2 procent. Economen rekenden in doorsnee op een stijging van 2,2 procent, zoals bij een eerdere raming werd gemeld.