Amazon roert zich met overname op zorgmarkt

SEATTLE (AFN) - Webwinkelgigant Amazon neemt de Amerikaanse onlineapotheek PillPack over. De overname is een belangrijke stap voor Amazon, waarvan al langer werd vermoed dat het zich zou roeren in de lucratieve zorgsector. Financiële details over de overname van de start-up zijn niet bekendgemaakt.

In april werd PillPack nog in verband gebracht met een overname door winkelketen Walmart voor ongeveer 1 miljard dollar. De deal wordt naar verwachting in de tweede helft van het jaar afgerond. Andere Amerikaanse bedrijven in de sector als drogisterijreus Walgreens Boots Alliance en branchegenoot CVS Health gingen in de voorbeurshandel omlaag na het overnamenieuws van Amazon.

PillPack onderscheidt zich door medicijnen samen te verpakken in gedoseerde hoeveelheden. Dat maakt inname makkelijker voor mensen die dagelijks meerdere medicijnen moeten nemen.