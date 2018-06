'Wall Street opent in de min'

Gepubliceerd op | Views: 1.206

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York staan donderdag naar verwachting voor een lagere opening. Onder beleggers blijft de onzekerheid over de internationale handelsspanningen voor onrust zorgen. Verder verwerken ze nieuwe cijfers over de staat van de economie in de Verenigde Staten.

China reageerde woensdagnacht op het nieuws dat Amerikaans president Donald Trump de bevoegdheden wil verruimen van de commissie die investeringen van buitenlandse partijen onderzoekt. Die stap wordt gezien als een afzwakking van Trumps eerdere dreigement Chinese investeringen in de VS te blokkeren. Peking liet weten de nieuwe plannen nauwkeurig te bestuderen.

Uit een derde raming van de Amerikaanse overheid blijkt dat het bruto binnenlands product in het eerste kwartaal van 2018 op jaarbasis is toegenomen met 2 procent. Economen rekenden in doorsnee op een stijging van 2,2 procent, zoals bij een eerdere raming werd gemeld. Het ministerie van Arbeid meldde verder dat het aantal eerste aanvragen voor een uitkering afgelopen week is opgelopen naar 227.000.

NXP

Aan het bedrijvenfront kwam een aantal Amerikaanse bedrijven met cijfers naar buiten. Drogisterijketen Walgreens zag in positieve winstcijfers aanleiding aandelen ter waarde van 10 miljard dollar in te kopen en het kwartaaldividend met een tiende te verhogen. Consultantsbureau Accenture gaf eveneens inzage in de boeken en rapporteerde voor zijn derde kwartaal een gestegen omzet en winst.

Chipproducenten Qualcomm en NXP staan in de schijnwerpers nadat Chinese autoriteiten goedkeuring hebben verleend aan een fusie tussen hun branchegenoten Marvell en Cavium. Dat wordt gezien als positief teken voor de voortgang van hun eigen samenvoeging, die in China nog altijd moet worden goedgekeurd.

Amazon

Amazon kondigde de overname aan van PillPack, een online apothekersdienst. In april ging het gerucht dat supermarktketen Walmart aasde op de start-up.

Woensdag sloten de effectenbeurzen in New York in de min. De Dow-Jonesindex eindigde 0,7 procent lager op 24.117,59 punten. De brede S&P 500 verloor 0,9 procent tot 2699,63 punten. Technologiebeurs Nasdaq leverde 1,5 procent in tot 7445,09 punten.