Groei economie VS wat minder sterk

WASHINGTON (AFN) - De Amerikaanse economie is in het eerste kwartaal van 2018 met 2 procent gegroeid op jaarbasis. Dat blijkt uit de derde raming van het Amerikaanse ministerie van Handel.

Bij de vorige raming was de groei van 's werelds grootste economie nog 2,2 procent. Economen hadden in doorsnee verwacht dat dit cijfer gehandhaafd zou blijven. In het vierde kwartaal van 2017 groeide de economie van de Verenigde Staten met 2,9 procent.

De neerwaartse herziening hangt onder samen met wat minder sterk toegenomen consumentenbestedingen dan eerder gedacht en de opbouw van voorraden door bedrijven.

Economen verwachten dat de economische groei in het tweede kwartaal zal versnellen, geholpen door de belastingverlagingen in de VS. Wel zorgen de oplopende handelsspanningen in de wereld voor onzekerheid over de groeivooruitzichten.