Walgreens koopt voor 10 miljard aandelen in

DEERFIELD (AFN/BLOOMBERG) - De Amerikaanse drogisterijketen Walgreens Boots Alliance gaat voor 10 miljard dollar eigen aandelen inkopen. Het bedrijf dat onlangs de prestigieuze plek van General Electric (GE) in de Dow-Jonesindex overnam, profiteerde afgelopen kwartaal van de overname van branchegenoot Rite Aid en krikte daardoor zijn omzet uit voorgeschreven medicijnen fors op.

Walgreens zag zijn omzet in het derde kwartaal van het gebroken boekjaar met 14 procent stijgen, van 30 miljard tot 34 miljard dollar. Een belangrijk deel van de opbrengsten komt uit medicijnen die op recept verstrekt worden en juist die tak groeide sinds de overname van Rite Aid fors.

Onder de streep hield het concern ruim 1,3 miljard dollar over, tegenover bijna 1,2 miljard een jaar eerder. Het resultaat was beter dan verwacht en stelt Walgreens in staat aandeelhouders mee te laten profiteren via de aandeleninkoop, die hun aandelen in waarde doet stijgen.

Het bedrijf bevindt zich in een zeer competitieve sector. In tegenstelling tot branchegenoot CVS Health richt Walgreens zich vooralsnog vooral op drogisterij-activiteiten. CVS verbreedt zijn horizon met de overname van zorgverzekeraar Aetna voor 68 miljard dollar in een poging prijsstijgingen van medicijnen enigszins te beteugelen.