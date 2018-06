Duitse inflatie in juni licht afgezwakt

Gepubliceerd op | Views: 169 | Onderwerpen: Duitsland, inflatie

WIESBADEN (AFN) - De inflatie in Duitsland is in juni licht afgezwakt naar 2,1 procent op jaarbasis, ten opzichte van 2,2 procent in mei. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het Duitse federale statistiekbureau.

Het cijfer komt overeen met de gemiddelde verwachting van economen. Op basis van de Europese geharmoniseerde meetmethode werd voor juni eveneens een inflatie gemeten van 2,1 procent, tegen 2,2 procent in de voorgaande maand.